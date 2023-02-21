Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити 15 млрд євро Україні

Він підтвердив, що світ працює над спрямуванням Києву такої допомоги, інформує ZN.ua.

Міністр економіки Франції закликав МВФ виділити 15 млрд євро Україні
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Міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер закликав Міжнародний валютний фонд надати Україні фінансову допомогу в розмірі 15 мільярдів євро впродовж чотирьох років. Така підтримка вже розглядається світом, пише Le Figaro із посиланням на слова ле Мера.

«Ми працюємо над Програмою МВФ для України, обсяг якої може скласти близько 15 мільярдів євро на чотири роки. Крім підтримки, яку надає Європа, крім підтримки, яку надають країни Великої сімки, важливо, щоб МВФ мобілізувався для України», – заявив він.

Політик також закликав міжнародну спільноту посилити економічні санкції проти РФ. На думку міністра, обмежувальні заходи щодо Росії є ефективним та довготриваючим засобом, який впливає на різні сфери держави-агресора.

«Вони (санкції – ред.) дозволили практично вдвічі скоротити доходи Росії від нафти, повністю порушити російські виробничо-збутові ланцюжки, особливо в таких стратегічних галузях, як авіаційна чи автомобільна», – зазначив Бруно ле Мер.

Його заява пролунала напередодні зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків держав G20, яка має відбутися в індійському місті Бангалор 23-25 лютого, у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше ZN.UA стало відомо, що в понеділок, 20 лютого, до Києва прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва для проведення низки зустрічей на високому рівні.

Оскільки минулого тижня домовленостей за новою програмою співробітництва з МВФ вже було досягнуто на рівні персоналу, візит Георгієвої – знак того, що МВФ підтримає Україну і на рівні борду (Ради директорів).

Згідно з домовленостями, за Національним банком у моніторинговій програмі закріплений один структурний маяк – це розроблення технічного завдання для діагностичного обстеження банків. Серед важливих цілей PMB, закріплених за НБУ: забезпечення належного рівня міжнародних резервів, а також відмова від прямого фінансування бюджетного дефіциту Національним банком в 2023 році.


Максим Царук, ZN.ua





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