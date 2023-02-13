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2023-02-13
Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанку
Національний банк України протягом тижня, з 6 по 10 лютого 2023 року, купив на міжбанківському валютному ринку $7,70 млн і продав $679,25 млн. Негативне сальдо інтервенцій становило $671,55 млн проти $777,52 млн минулого тижня. Про це свідчать
Фото: bank.gov.ua
Таким чином, регулятор зменшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $105,97 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $37,75 млн,
- продав $4,00 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $4 155,25 млн.