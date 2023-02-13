Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України протягом тижня, з 6 по 10 лютого 2023 року, купив на міжбанківському валютному ринку $7,70 млн і продав $679,25 млн. Негативне сальдо інтервенцій становило $671,55 млн проти $777,52 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.

Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанку
Фото: bank.gov.ua

Таким чином, регулятор зменшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $105,97 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $37,75 млн,
  • продав $4,00 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $4 155,25 млн.





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