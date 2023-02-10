Усі спиртзаводи України планується розпродати протягом цього року – ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2023 році планує виставити на аукціон ще 26 спиртзаводів і тим самим завершити приватизацію усіх підприємств спиртової галузі в країні, передавши частину отриманих коштів на ЗСУ.

«А ви знали, що донедавна в Україні існувала монополія на виробництво спирту? Ми були однією з двох країн у світі, де існувала така практика. Проте влітку 2020 року держава прийняла рішення про демонополізацію галузі та розпочала приватизацію спиртзаводів», - нагадують у ФДМУ.

Як стверджує керівництво Фонду, до запуску приватизації Україна щороку витрачала близько 200 млн грн на утримання збиткових заводів. Ще більшою проблемою було тіньове виробництво, яке становило 55% в 2019 році.

У листопаді 2020 році ФДМУ вперше продав спиртзавод на приватизаційному аукціоні – Немирівський спиртзавод за 55 млн грн. Його придбала «ЛВН Лімітед» (Nemiroff).