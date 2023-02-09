В Україні подешевшала морква
Фермери знизили ціну на свою продукцію.
В Україні цього тижня на ринку моркви спостерігаються негативні цінові тенденції. Так, головною причиною зниження ціни на моркву стало збільшення пропозиції цього продукту на ринку. Про це
Скільки коштує морква в Україні
Більшість українських фермерів вважали недоцільним і надалі зберігати ці коренеплоди й масово почали продавати моркву зі сховищ. Так, станом на 7 лютого фермери готові відвантажувати моркву від 18 до 25 грн/кг ($0,49-0,68/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.
Ключові гравці ринку зазначають, що через перебої у подачі електроенергії якість продукції сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси цього коренеплоду. Але великі фермерські господарства забезпечені генераторами та не мають проблем зі зберіганням. У зв’язку з цим вони вважають за краще призупинити продаж моркви, враховуючи досить велику пропозицію на ринку даної продукції.