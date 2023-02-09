В Україні подешевшала морква

В Україні цього тижня на ринку моркви спостерігаються негативні цінові тенденції. Так, головною причиною зниження ціни на моркву стало збільшення пропозиції цього продукту на ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Скільки коштує морква в Україні

Більшість українських фермерів вважали недоцільним і надалі зберігати ці коренеплоди й масово почали продавати моркву зі сховищ. Так, станом на 7 лютого фермери готові відвантажувати моркву від 18 до 25 грн/кг ($0,49-0,68/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

Ключові гравці ринку зазначають, що через перебої у подачі електроенергії якість продукції сховищах дрібних господарств стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси цього коренеплоду. Але великі фермерські господарства забезпечені генераторами та не мають проблем зі зберіганням. У зв’язку з цим вони вважають за краще призупинити продаж моркви, враховуючи досить велику пропозицію на ринку даної продукції.