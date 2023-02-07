Дефіцит бюджету Росії сягнув $25 млрд через падіння доходів від енергоносіїв – Bloomberg

Такого дефіциту не було з 1998 року.

Доходи російського уряду від продажу нафти і газу в січні різко впали, що призвело до найбільшого дефіциту бюджету за перший місяць року принаймні з 1998 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на Міністерство фінансів РФ.

Податкові надходження від нафти і газу в січні впали на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як витрати через війну в Україні зросли на 59%. Поєднання цих факторів призвело до того, що дефіцит державного бюджету Росії склав 1,76 трлн рублів (25 млрд доларів США), інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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