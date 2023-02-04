Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло

Європейський Союз у п’ятницю, 3 лютого, доставив в Україну додаткову партію підтримки в межах Європейського фонду миру. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter .

Нова підтримка включає:

13 нових вантажівок підвищеної прохідності для транспортування наших бійців;

94 вантажівки підвищеної прохідності;

50 автомобілів швидкої допомоги.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету й населення", – зазначив Боррель.