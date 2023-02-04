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2023-02-04
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
Жозеп Боррель запевнив, що на цьому підтримка від Євросоюзу не закінчиться, інформує
© Josep Borrell/Twitter
Європейський Союз у п’ятницю, 3 лютого, доставив в Україну додаткову партію підтримки в межах Європейського фонду миру. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у
Нова підтримка включає:
- 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для транспортування наших бійців;
- 94 вантажівки підвищеної прохідності;
- 50 автомобілів швидкої допомоги.
"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету й населення", – зазначив Боррель.
Максим Царук, ZN.ua