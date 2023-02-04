Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло

Жозеп Боррель запевнив, що на цьому підтримка від Євросоюзу не закінчиться, інформує ZN.ua.

Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
© Josep Borrell/Twitter

Європейський Союз у п’ятницю, 3 лютого, доставив в Україну додаткову партію підтримки в межах Європейського фонду миру. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

Нова підтримка включає:

  • 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для транспортування наших бійців;
  • 94 вантажівки підвищеної прохідності;
  • 50 автомобілів швидкої допомоги.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету й населення", – зазначив Боррель.


Максим Царук, ZN.ua





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