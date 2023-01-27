НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2023 році

Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2023 році
Фото: bank.gov.ua

Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків.

«Останнє матиме наслідком відтермінування повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту. Крім того, унаслідок накопичення проблем, пов’язаних із проведенням посівної та збиральної кампаній в умовах війни, меншими, за оцінками Національного банку, будуть і врожаї цього року», — йдеться у повідомленні.

Водночас у прогнозі припускається, що протягом 2023 року вдасться уникнути значних додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури, а бізнес і влада вживатимуть ефективних заходів для нівелювання наслідків уже зруйнованих потужностей.

Зниження безпекових ризиків разом із поновленням повноцінної роботи портів, збільшенням врожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей, налагодженням логістики та пожвавленням внутрішнього попиту, у тому числі завдяки поверненню вимушених мігрантів, сприятимуть зростанню економіки у 2024 роках.

«Вагому роль надалі відіграватиме також м’яка фіскальна політика. Завдяки всім цим чинникам у 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а у 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%», — зазначив регулятор.





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