В Україні зросли ціни на імпортні помідори

Подорожчання цього продукту пов'язане з перебоями у поставках, інформує ZN.ua.

В Україні зросли ціни на імпортні помідори
© freepik.com

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Ціни на продукти, які потребують певних умов зберігання, підвищуються через відключення світла. Так, нещодавно в Україні подорожчали імпортні томати.

Аналітики проєкту EastFruit пояснили, що помітне збільшення попиту на тепличні томати на українському ринку, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції стимулюють чергове зростання цін у цьому сегменті.

Експерти зазначили, що основним постачальником тепличної продукції на український ринок у цю пору року виступає Туреччина, але останні кілька тижнів тут відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення поставок тепличних овочів на зовнішні ринки.

«Зокрема, вже зараз імпортні томати надходять у продаж по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – наголосили аналітики.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активівSEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів
Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажуВиправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу
USAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програмаUSAID готове давати гроші українським роботодавцям для встановлення високих зарплат висококваліфікованим працівникам: на кого розрахована програма
МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларівМВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Продають генератори за "привабливою" ціною: цинічні аферисти активізувалися в УкраїніПродають генератори за "привабливою" ціною: цинічні аферисти активізувалися в Україні
Туреччина поставить Україні плавучі електростанціїТуреччина поставить Україні плавучі електростанції
МВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларівМВФ готує пакет допомоги Україні на 16 мільярдів доларів
До обігу в Україні допустили канадські "облігації суверенітету України"До обігу в Україні допустили канадські "облігації суверенітету України"
В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – ШурмаВ Україні можуть заборонити купувати алкоголь та сигарети за готівку – Шурма
Ціни на оренду квартир в Україні навесні змінятьсяЦіни на оренду квартир в Україні навесні зміняться
Статки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у судіСтатки Ілона Маска зросли на $11 мільярдів за два дні під час свідчення у суді
Війна в Україні цьогоріч коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євроВійна в Україні цьогоріч коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євро
Ціни на газ у Європі впали більш ніж на 10%Ціни на газ у Європі впали більш ніж на 10%
Ціни на АЗС: Пальне продовжує дешевшатиЦіни на АЗС: Пальне продовжує дешевшати
Последние новости
Подгружаем последние новости