В Україні зросли ціни на імпортні помідори

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Ціни на продукти, які потребують певних умов зберігання, підвищуються через відключення світла. Так, нещодавно в Україні подорожчали імпортні томати.

Аналітики проєкту EastFruit пояснили , що помітне збільшення попиту на тепличні томати на українському ринку, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції стимулюють чергове зростання цін у цьому сегменті.

Експерти зазначили, що основним постачальником тепличної продукції на український ринок у цю пору року виступає Туреччина, але останні кілька тижнів тут відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення поставок тепличних овочів на зовнішні ринки.

«Зокрема, вже зараз імпортні томати надходять у продаж по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – наголосили аналітики.