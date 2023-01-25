Ціни на оренду квартир в Україні навесні зміняться

Взимку традиційно на ринку оренди житла відбувається затишшя. Ціни наразі не ростуть, але вже навесні ринок оживе. В умовах війни попит на орендне житло є, але ціни значною мірою залежатимуть від подій на фронті, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Як зміняться ціни на оренду квартир в Україні навесні: експерт розповів про ситуацію в регіонах

За словами експерта, навесні ціни на оренду можуть підскочити, бо переселенці, які переїхали до інших міст та працевлаштувалися, зможуть дозволити собі краще житло за рахунок росту доходів.

Вартість квартир по регіонам відрізнятиметься. Юрій Піта переконаний, що швидше за все ціни на заході України залишатимуться на рівні кінця 2023 року. А от на сході, зокрема у Харкові, попит і ціни на арендоване житло зростатимуть за рахунок зворотної міграції населення. Житло у столиці наразі не найдорожче в Україні. Війна внесла свої корективи, і тепер орендувати 1-кімнатну квартиру у Києві можна за 4000-5000 грн, тоді як у Ужгороді та Львові цінник стартує від 10 000 грн.

Як зміняться ціни на оренду квартир в Україні навесні: експерт розповів про ситуацію в регіонах

За минулий рік відчутне зростання вартості оренди житла відбулося також в Івано-Франківській (83,1%), Чернівецькій (79,3%), Хмельницькій (70,5%) областях.

В Одеській та Запорізькій областях вартість оренди обвалилася. Ця тенденція тримається і зараз, адже з цих областей люди лише емігрують, і квартири нікому не потрібні.

Нагадаємо, де в Україні продаються найдешевші квартири в новобудовах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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