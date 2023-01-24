Ціни на АЗС: Пальне продовжує дешевшати

Упродовж вихідних, 21 22 січня, середня ціна в країні на бензин А-95 знизилась у середньому на 45 коп./л — до 49,24 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 43 коп./л — до 51,09 грн/л, а дизельне пальне — на 44 коп./л, до 53,04 грн/л. Про це пише enkorr.uа.

Фото: varta1.com.ua

Як змінилися ціни

В основному впали ціни на пальне у мережах преміум-сегменту. Так, на АЗС ОККО й WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1,01 грн, до 49,99 грн/л. Бензин А-95+ на станціях цих мереж втратив у ціні гривню на літрі — й тепер коштує 52,00 грн/л. На гривню — до 54 грн/л — здешевшав у цих мережах і літр дизельного пального.

Знизили ціну «п'ятірки» також на АЗС «Амік» і Shell, на 0,80 грн/л і 0,09 грн/л — до 49,69 грн/л і 49,90 грн/л відповідно. Здешевшало — на 0,80 грн/ і 0,50 грн/л — на станціях цих мереж і дизпальне, до 53,69 грн/л і 53,99 грн/л відповідно.

Також підтримали тенденцію до зменшення цін на пальне мережі VST, Mango й U.GO, які знизили ціну на А-95 і ДП. Бензин у них здешевшав на 2,00 грн/л, 1,00 грн/ і 0,33 грн/л, до 47,90 грн/л, 47,99 грн/ і 49,79 грн/л відповідно. Водночас на U.GO здешевшав і А-95+ (-40 коп./л) — до 51,55 грн/л.

На гривню — до 53,99 грн/л — на літрі скинула ціну на ДП і мережа «Рур груп». А-95+ здешевшав також на станціях «Рур груп» (-2 грн/л), «Овіс» (-2 грн/л) і «БРСМ-Нафта» (-68 коп./л) — до 47,99 грн/л, 52,99 грн/л і 48,13 грн/л відповідно, решта мереж залишили ціни на пальне на попередньому рівні.

Відтак найдорожче бензин А-95 — за 52,00 грн/л — можна придбати на АЗС мережі Neftek, яка у вихідні ціну не змінювала, найдешевше — за 47,50 — на станціях «Укрнафти» і «Авантаж 7», які теж утримали ціну на попередньому рівні.

А-95+ найдорожче коштує на АЗК Neftek — 54 грн/л (-0 коп./л), найдешевше — 47,99 грн/л — на станціях мережі «Рір груп», яка за ці дні скинула 2,00 грн/л.

Дизпальне найдорожче реалізовує мережа Socar — 55,99 грн/л (-0,00 грн/л), найдешевше ДП можна купити на станціях VST — за 50,30 грн/л. До речі, у цій мережі ДП за вихідні здешевшало найбільше — на 2,10 грн/л.