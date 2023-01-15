В Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонах

В Україні за минулий рік суттєво зросли ціни на житло. Середня вартість оренди 1-кімнатних квартир подорожчала на 32,7% – з 4294 до 5699 грн.

У Львівській області зростання цін було максимальним. Оренда житла подорожчала у 2,1 рази – до 10 977 грн. Відповідні дані надав Держстат. За даними відомства, друге місце щодо підвищення вартості посіла Закарпатська область. Там квартири подорожчали вдвічі – до 8706 грн.

У Києві склалася протилежна ситуація. Масовані ракетні атаки окупантів, руйнування об'єктів критичної інфраструктури та часті тривалі відключення світла призвели до того, що попит на квадратні метри різко знизився. Середня ціна опустилася на 10,3% – до 7637 грн.

Оренда стала дорожчою у деяких центральних областях України. Вона подешевшала в Одеській (на 9,5% – до 4600 грн) Харківській (на 30,9% – до 3430 грн) та Запорізькій (на 2,2% – до 2931 грн) областях. Зняти квартиру у Хмельницькій області можна в середньому за 7165 грн – дорожче на 70,5%.

Однокімнатні квартири Чернівецької області подорожчали на 79,3% - до 7095 грн. На Дніпропетровщині ціни зросли на 64,6% – до 6080 грн. Оренда житла Тернопільської області коштуватиме 4047 грн – дорожче на 33,2%.

У Кіровоградській області приріст вартості оренди становив 73,8% – до 4906 грн. Мінімальне подорожчання оренди квартир зафіксовано у Житомирській, Миколаївській, Київській, Сумській та Херсонській областях – до 5%.

Раніше повідомлялося, що українців зобов'язали сплатити податки за квартири та будинки – деяким доведеться віддати державі 25 тисяч гривень.