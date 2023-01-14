Yasno: Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії
В компанії відреагували на чутки про продаж електроенергії в Європу, інформує
Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії. На цьому
«На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі», — пояснив він.
Ще навесні минулого року Україна стала учасницею європейської енергетичної системи, відтак європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається зараз.
За словами Коваленка, наразі імпортується в Україну більше, ніж віддається назад до Європи.
«І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит», — підкреслив він.