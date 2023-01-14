Yasno: Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії

В компанії відреагували на чутки про продаж електроенергії в Європу, інформує ZN.ua.

Yasno: Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії
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Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії. На цьому наголосив генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, коментуючи чутки про те, що наша країна нібито продає дорогоцінні кіловати за кордон у той час, як українці часто-густо сидять без світла.

«На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі», — пояснив він.

Ще навесні минулого року Україна стала учасницею європейської енергетичної системи, відтак європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається зараз.

За словами Коваленка, наразі імпортується в Україну більше, ніж віддається назад до Європи.

«І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит», — підкреслив він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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