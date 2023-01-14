Yasno: Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії

Україна не здійснює комерційного експорту електроенергії. На цьому наголосив генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, коментуючи чутки про те, що наша країна нібито продає дорогоцінні кіловати за кордон у той час, як українці часто-густо сидять без світла.

«На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі», — пояснив він.

Ще навесні минулого року Україна стала учасницею європейської енергетичної системи, відтак європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається зараз.

За словами Коваленка, наразі імпортується в Україну більше, ніж віддається назад до Європи.

«І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит», — підкреслив він.