У Литві стався вибух на газогоні

За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, інформує ZN.ua.

У Литві стався вибух на газогоні
© Gintautas Geguzinskas

У п'ятницю в Литві стався вибух на газопроводі високого тиску. Про це повідомляє литовська національна телерадіокомпанія LRT .

Вибух стався в магістральній трубі газової компанії Amber Grid у п'ятницю близько 17:00. Повідомляється, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, але через небезпеку влада евакуювала з села близько 250 людей.

За даними поліції, полум’я сягає висоти майже 50 метрів, а пожежу видно щонайменше за 17 кілометрів від місця вибуху.

На місці події працюють пожежники та три екіпажі поліції.

За словами мера Пасвалі Гінтаутаса Гегужінскаса, причина вибуху поки не ясна, але, за словами місцевих жителів, у п'ятницю поблизу місця вибуху проводилися ремонтні роботи.

Трубопровід транспортує газ для потреб як Північної Литви, так і Латвії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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