Ілон Маск встановив світовий рекорд з втрати статків

Засновник компаній Tesla та SpaceX, а з недавнього часу і власник соцмережі Twitter Ілон Маск встановив світовий рекорд, втративши найбільший особистий статок в історії. Як йдеться в блозі Книги рекордів Гіннеса, з листопада 2021 року по грудень 2022 року Маск втратив близько 165 мільярдів доларів.

Зазначається, що за даними Forbes, у листопаді 2021 року статки бізнесмена досягли пікового значення в 320 мільярдів доларів, а через рік знизився до 155 мільярдів доларів. Причиною цього стало здешевлення вартості компанії Tesla та покупка Twitter .