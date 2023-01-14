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2023-01-14
Ілон Маск встановив світовий рекорд з втрати статків
За рік бізнесмен втратив 165 мільярдів доларів.
Маск втратив 165 мільярдів доларів за рік© Getty Images
Засновник компаній Tesla та SpaceX, а з недавнього часу і власник соцмережі Twitter Ілон Маск встановив світовий рекорд, втративши найбільший особистий статок в історії. Як йдеться в
Зазначається, що за даними Forbes, у листопаді 2021 року статки бізнесмена досягли пікового значення в 320 мільярдів доларів, а через рік знизився до 155 мільярдів доларів. Причиною цього стало здешевлення вартості компанії Tesla та покупка Twitter.
Фаїна Вауліна, ZN.ua