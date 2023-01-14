РФ намагається досягти економічної стабільності завдяки продажу китайських юанів

Росія відновить валютні інтервенції шляхом продажу юаней з 13 січня, підкресливши зростаюче значення китайської валюти в зусиллях Москви щодо забезпечення економічної стабільності в умовах західних санкцій. Про це пише Reuters .

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Після того, як Захід ввів найсуворіші санкції в сучасній історії через війну в Україні, економіка Росії тепер дедалі більше повертається в бік Китаю. Китайські студенти стікаються в російські університети, китайська мова прикрашає вивіски в туристичних місцях Москви поряд з англійською та російською мовами, а президент Р Ф Володимир Путін анонсує безмежне партнерство з президентом Сі Цзіньпіном.

Валютні інтервенції

Міністерство фінансів Росії, яке разом із центральним банком керувало економічною реакцією Москви на санкції, заявило, що з 13 січня продасть 54,5 млрд рублів ($798 млн) в іноземній валюті на тлі зниження доходів від нафти та газу.

«З метою підвищення стабільності та передбачуваності внутрішньої економічної кон?юнктури, а також зниження впливу нестабільної кон?юнктури енергетичного ринку на російську економіку та державні фінанси Мінфін відновить операції з купівлі/продажу ліквідних активів», — каже міністерство.

У Росії, де після розпаду Радянського Союзу в 1991 панував долар США , китайський юань став основним гравцем після введення західних санкцій.

Його частка на валютному ринку в листопаді досягла 48% порівняно з менш ніж 1% на початку 2022 року. Центральний банк Росії заявив, що проводитиме валютні операції на ринку юанів Московської біржі.