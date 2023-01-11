Стихійні лиха торік завдали збитків у всьому світі на 270 мільярдів доларів

У 2021 ця сума була на 50 мільярдів більша.

Стихійні лиха торік завдали збитків у всьому світі на 270 мільярдів доларів
© Meridith Kohut for The New York Times

Стихійні лиха, які пережило людство протягом 2022 року завдали збитків планеті на суму у 270 мільярдів доларів США. Серед катаклізмів були повені, шторми, лісові пожежі та інші природні аномалії. Про це повідомляє dpa з посиланням на дослідження німецької перестрахувальної компанії Munich Re, що є лідером у цій галузі.

Попри те, що ця цифра була меншою, ніж у «особливо дорогому» 2021 році, який завдав збитків на 320 мільярдів доларів, показник минулого року відповідав рівню збитковості останніх п’яти років.

«Найдорожчою» катастрофою 2022 року зі 100 мільярдами доларів збитків став ураган «Ян», який обрушився на східне узбережжя США наприкінці вересня минулого року.

Зазначається, що з 270 мільярдів минулорічних загальних збитків близько 120 з них були застраховані, а це означає, що стихійні лиха також стають великим фінансовим тягарем для страхових компаній.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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