Пенсійний фонд профінансував соцвиплати на 22 мільярди

Пенсійний фонд станом на 9 січня направив на пенсії, субсидії та страхові виплати 22,01 млрд грн. По це повідомляє пресслужба ПФУ в Facebook.

Пенсійний фонд профінансував соцвиплати на 22 мільярди
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Профінансовано коштів на пенсійні виплати — 17,1 млрд грн, в тому числі 3,9 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта» (за повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 8 січня доставлено 45,7% профінансованих сум), 13,2 млрд грн — через уповноважені банки (уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум).

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу було направлено 3,9 млрд грн.

Страхові виплати профінансовані на 1,0148 млрд грн, в тому числі на 114,5 млн грн — оплата лікарняних.

У січні надано 208 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.





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