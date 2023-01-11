Чеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги Україні

Чеська збройова компанія Excalibur Army вирішила інвестувати понад 27 мільйонів євро у будівництво нового виробничого цеху та встановлення нових технологій на своєму заводі у Штернберку в Оломоуцькому краї, передає Radio Prague International . Таке рішення було прийнято через попит на військову техніку, який зростає.

Нещодавно компанія виграла контракт на модернізацію майже сотні танків Т-72 для України. Модернізацію фінансують США та Нідерландами у рамках військової допомоги Українській державі. Минулого року Excalibur Army також модернізувала старі танки Т-72 для української армії.

У модернізованих танків Т-72 потужніший двигун, нові системи зв'язку, цифрової діагностики, сучасні системи прицілювання, а також додаткова динамічна броня.

Вказано, що щомісяця компанія може модернізувати до 5 танків. Минулого року Excalibur Army поставила Українській державі близько сотні одиниць військової техніки. У цьому списку також модернізовані танки Т-72, ??артилерійські системи, ракетні установки та БМП.