Кабмін збільшив розмір компенсації вартості послуги «Муніципальна няня»

Протягом січня 2023 року необхідно підтвердити своє право на таке відшкодування, інформує ZN.ua.

Кабмін збільшив розмір компенсації вартості послуги «Муніципальна няня»

Кабінет міністрів України збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» з 2272 грн до 6700 грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Уряд схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня», повинні підтвердити своє право на таке відшкодування, надавши відповідні документи структурним підрозділам з питань соціального захисту.


Лія Ільченко, ZN.ua





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