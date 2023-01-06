В Україні знизиться розмір виплат по безробіттю у 2023 році: названо мінімальну суму

Грошова допомога українським безробітним у новому 2023 році суттєво зменшиться.

Під час воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Українці зі статусом безробітного з 1 січня 2023 року отримуватимуть менший розмір максимальної допомоги з безробіття. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", який проголосували у Верховній Раді у вересні 2022 року.

Скільки тепер виплачуватимуть безробітним українцям

Під час воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Як повідомляє прес-служба Київського міського центру зайнятості, з 1 січня 2023 року максимальний розмір виплат з безробіття становитиме 6 700 грн. замість 9 750 грн., як було у 2022 році. Мінімальна допомога з безробіття у 2023 році становитиме 1 000 грн., а не 1 800, як було роком раніше.

Тривалість виплати по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для громадян передпенсійного віку – 360 календарних днів.

Як оформити статут безробітного у додатку "Дія":

Послуга з оформлення статусу безробітного доступна у додатку та на порталі "Дія". Для цього потрібно:

відкрити пункт "Послуги";

вибрати категорію "Допомога з безробіття", після цього вибрати пункт "отримати статус безробітного".

Для подання заявки слід зазначити такі дані:

центр зайнятості, в якому реєструєтесь;

паспортні дані, якщо паспортів немає у "Дії";

дані картки "Є.Підтримка";

контактні дані.

Після цього заявку розглянуть працівники центру зайнятості. А "Дія" повідомить користувача про надання статусу безробітного.