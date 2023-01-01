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2023-01-01
Британія повністю припинила імпортувати російський СПГ
У країні почало діяти ухвалене раніше рішення
Велика Британія в неділю, 1 січня, повністю припинила імпорт скрапленого природного газу з Росії, увівши в дію відповідне рішення, ухвалене восени 2022 року. Про це
“Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, які бажають зменшити власну залежність”, – йдеться в публікації.
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Максим Царук, ZN.ua