Британія повністю припинила імпортувати російський СПГ

У країні почало діяти ухвалене раніше рішення

Британія повністю припинила імпортувати російський СПГ
Фото ілюстративне
© depositphotos / Carabay

Велика Британія в неділю, 1 січня, повністю припинила імпорт скрапленого природного газу з Росії, увівши в дію відповідне рішення, ухвалене восени 2022 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства у Twitter.

“Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, які бажають зменшити власну залежність”, – йдеться в публікації.

Застосований у перший день нового року обмежувальний захід британське МЗС анонсувало ще 28 жовтня 2022-го.


Максим Царук, ZN.ua





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