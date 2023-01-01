Що чекає Європу в 2023 році: ЄЦБ попередив про падіння ВВП, зростання інфляції та ослаблення євро

Згідно з прогнозом Європейського центрального банку (ЄЦБ) очікується, що середньорічне зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) єврозони наступного року суттєво уповільниться – з 3,4% у поточному до 0,5% у 2023 році, але після цього почне відновлюватись – до 1,9% та 1,8%. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Незважаючи на зниження вартості енергоносіїв, інфляція продовжить зростання – у 2023 році на 6,3%. В ЄЦБ вважають, що інфляція повернеться до цільових значень не раніше 2025 року. ЄЦБ вважає, що «стеля» цін на нафту і газ буде ефективною.

Головним викликом для економіки єврозони стане нестача енергоресурсів. Останні можуть бути не просто дорогими, а й у дефіциті. Це спричинить зниження обсягів промислового виробництва та зростання безробіття. Порушення логістики постачання природного газу та холодна зима здатні спровокувати чергове подорожчання «блакитного» палива. В умовах обмеженої пропозиції заповнити сховища перед зимою 2024 буде ще складніше. Це може призвести до необхідності нормування споживання електроенергії, особливо якщо проблеми в атомній енергетиці Франції не будуть вирішені найближчим часом.

Попит на європейську продукцію на зовнішніх ринках знижуватиметься через уповільнення глобальної економічної активності. Лише зняття карантинних обмежень у Китаї та «перезапуск» його промисловості надасть світовій торгівлі імпульсу для зростання, який підтримає експорт країн єврозони. Однак у базовому сценарії «сильний» євро негативно позначиться на сальдо торговельного балансу ЄС.