Bloomberg назвав найбільш «збіднілого» олігарха у Росії

Статки російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича скоротилися більш ніж на 50%, до $7,8 млрд, у 2022 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Ще рік тому його статки оцінювалися в $18 млрд він займав 260-е місце у рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Абрамович втратив найбільше з приблизно двох десятків російських мільярдерів.

«У сукупності статок російських мілярдерів зменшився майже на $95 млрд цього року», - наголошують у виданні.

Згідно з рейтингом російських мільярдерів Forbes, Абрамович займав 17-е місце зі статками $6,9 млрд.

Бізнесмен перебуває під санкціями ЄС та Великобританії через російську агресію в Україні. Наприкінці травня Абрамович перестав бути власником лондонського клубу «Челсі». Клуб перейшов до консорціуму, куди входять американські бізнесмени Тодд Боелі та Марк Уолтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс та інвестиційна компанія Clearlake Capital.

У Абрамовича також в Туреччині «застрягли» чотири супер'яхти. Вони там перебувають з того часу, як через санкції яхти російських бізнесменів стали заарештовувати по всьому світу.