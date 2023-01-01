Бізнес низько оцінив роботу податківців під час війни – опитування ЄБА

Бізнес погіршив оцінку роботи податкової системи в Україні у воєнний час. Про це йдеться у опитуванні, учасники якого погіршили інтегральне значення індексу до 2,97 бала з 5 можливих, повідомила Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на опитування "Податковий індекс" за 2022 рік, що провела разом із EY.

Для порівняння, у 2021 році показник індексу склав 3,01 балів, опинившись у нейтральній площині вперше за десятилітню історію дослідження.

Найнижчу оцінку серед складників індексу отримав фактор адміністрування податків і підготовки податкової звітності – 2,74 бала з 5 можливих. 41% респондентів оцінюють цю процедуру задовільно, тоді як 39% вважають її обтяжливою, серед яких 8% – дуже обтяжливою, і 20% вважають її легкою.

Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, який вони витрачають на підготовку податкової звітності та сплату податків.

Якість податкового законодавства отримала дещо вищу загальну оцінку, ніж минулого року, яка склала 2,86 бала. Серед респондентів 40% оцінюють якість податкового законодавства задовільно, а 26% – позитивно. Однак дещо зросла кількість незадоволених респондентів – з 30% до поточних 34%.

Несуттєво зросла оцінка якості податкового обслуговування – до 3,04 бала. Загалом майже незмінним залишилось співвідношення респондентів із позитивним та негативним сприйняттям якості обслуговування податковими органами (позитивно – 35%, задовільно – 39%, 26% – незадовільно).

За відгуками 43% опитаних, з початку повномасштабного вторгнення їм було легко сконтактувати з податковою службою. Водночас 18% повідомили про труднощі в комунікації, а 40% оцінили її задовільно.

Укотре фактор оцінки фіскального тиску перебуває у нейтральній площині – 3,24 бала, цьогоріч респонденти повідомили про певне посилення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Так, кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску по відношенню до своєї компанії суттєво знизилась – лише 4% респондентів відзначили відсутність тиску (у 2021 році таких було 36%).

Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами та необґрунтовані інформаційні запити та блокування податкових накладних.

Задовільним чином були вирішені питання тільки 7% бізнесів, що звертались з запитами до податкових органів, ще у 75% питання були вирішені частково, а у 18% – не вирішені взагалі.