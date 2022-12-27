За підсумками року падіння української економіки становитиме 32% - Мінекономіки

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що станом на кінець року прогнози щодо падіння економіки дещо пом’якшилися. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого, – не більше 32%. Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як уряду було підтримати його – кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних», - зазначила очільниця Мінекономіки

За її словами, на наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, "адже ми впевнені, це буде рік перемоги".

Міністерка нагадала, що зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Попри фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними силами. Інші 50% – допомога міжнародних партнерів.

Свириденко додала, що на сьогодні багато українців пристосувалися до реалій війни, навчаються нових професій, відкривають бізнес, створюють нові робочі місця. Також, згідно з опитуваннями, багато українців, які через бойові дії виїхали за кордон, планують повернутись і долучитися до відновлення країни.