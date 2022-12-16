З початку року на соцвиплати спрямували майже 375 мільярдів — Мінфін

За період із січня по листопад 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 374,7 млрд грн, зокрема у листопаді - 36,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку року на соцвиплати спрямували майже 375 мільярдів — Мінфін
Фото: slovoidilo.ua

Куди спрямовані кошти

  • 57,9 млрд грн — на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, із них у листопаді - 5,6 млрд грн;
  • 47,4 млрд грн — для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у листопаді - 5,8 млрд грн;
  • 28,2 млрд грн — на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у листопаді - 2,6 млрд грн;
  • 210,3 млрд грн — Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у листопаді - 22,1 млрд грн;
  • 30,9 млрд грн — на «єПідтримку», що забезпечило отримання допомоги в повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.





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