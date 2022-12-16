З початку року на соцвиплати спрямували майже 375 мільярдів — Мінфін

За період із січня по листопад 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 374,7 млрд грн, зокрема у листопаді - 36,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Куди спрямовані кошти