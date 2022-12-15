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2022-12-15
Туреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомо
З 1 січня 2023 року в Туреччині набуває чинності податок на послуги з ночівлі в готелях, мотелях та базах відпочинку. Про це пише Bloomberg HT.
Фото: agoda.com
Що відомо про податок
Об'єктами оподаткування визначені послуги з ночівлі які надаються в:
- готелях;
- мотелях;
- базах відпочинку;
- хостелах;
- пансіонатах;
- кемпінгу;
- шале;
- гірських будинках.
Ставка податку встановлена у розмірі 2%.
Водночас від оподаткування звільняються послуги, які надаються студентам у студентських гуртожитках, хостелах та таборах.