Туреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомо

З 1 січня 2023 року в Туреччині набуває чинності податок на послуги з ночівлі в готелях, мотелях та базах відпочинку. Про це пише Bloomberg HT.

Туреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомо
Фото: agoda.com

Що відомо про податок

Об'єктами оподаткування визначені послуги з ночівлі які надаються в:

  • готелях;
  • мотелях;
  • базах відпочинку;
  • хостелах;
  • пансіонатах;
  • кемпінгу;
  • шале;
  • гірських будинках.

Ставка податку встановлена у розмірі 2%.

Водночас від оподаткування звільняються послуги, які надаються студентам у студентських гуртожитках, хостелах та таборах.





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