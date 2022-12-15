Україна отримала 500 мільйонів євро макрофіну від ЄС. Куди підуть кошти

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро. Про цейдеться у повідомленні міністерства фінансів.

Україна отримала 500 мільйонів євро макрофіну від ЄС. Куди підуть кошти

Макрофін від ЄС

«З початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни та зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Куди підуть кошти

Кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.





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