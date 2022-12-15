Україна отримала 500 мільйонів євро макрофіну від ЄС. Куди підуть кошти

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро. Про цейдеться у повідомленні міністерства фінансів.

Макрофін від ЄС

«З початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни та зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Куди підуть кошти

Кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.