Іспанія надасть Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Міністерство закордонних справ Іспанії спільно з компанією Red Electrica передасть НЕК “Укренерго” пакет електричного обладнання, необхідного для зменшення наслідків російських масованих ракетних ударів для енергетичної системи України. Допомога була оголошена в межах Міжнародної донорської конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, повідомляється на сайті іспанського МЗС.

Пакет підтримки загалом включає 163 одиниці відновленого до ідеального стану обладнання для електропідстанцій. Зокрема, йдеться про 135 трансформаторів, 26 блискавковідводів, обладнання для ізоляції електричних кіл з метою проведення робіт з техобслуговування та інші специфічні предмети.

“Усі ці прилади допоможуть Україні відновити й підтримувати роботу своєї мережі електропередачі, а отже, забезпечать значну підтримку електропостачання в країні”, – зазначили в МЗС Іспанії.