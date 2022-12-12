Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 мільярда до кінця року

Світовий банк планує до кінця 2022 року виділити Україні ще $1,7 млрд. Про це повідомила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде, передає Укрінформ.

Світовий банк планує виділити Україні ще $1,7 мільярда до кінця року
Фото: sud.ua

«За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще $1,7 млрд. Решта коштів буде виділена на початку наступного року», — сказала вона в інтерв'ю агентству.

За її словами, загалом, понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.





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