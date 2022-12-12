Укренерго: 12 грудня в енергосистемі ще зберігається значний дефіцит потужності

Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Зазначається, що руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

На Одещині ситуація все ще складна, водночас відновлення живлення споживачів триває.

«Бригади „Укренерго“, генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом)», — йдеться у повідомленні.

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.