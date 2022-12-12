Пенсійний вік українці можуть обирати самостійно: Що це означає
При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії зростає. Про це пише «Обозреватель» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.
Що відомо
Українці мають право добровільно збільшити свій пенсійний вік та вийти на заслужений відпочинок пізніше.За це їхній розрахунковий розмір пенсії збільшиться на 0,5% за кожен додатковий місяць відмови від пенсії. А якщо ви вирішите вийти на пенсію пізніше ніж через 60 місяців після настання пенсійного віку (65 років за наявності стажу для виходу на пенсію в 60 років), то за кожен додатковий місяць стажу пенсія збільшиться на 0,75%.
Важливо додати, що з збільшення розміру пенсії разом із збільшенням пенсійного віку потрібно відповідати наступним критеріям.
- мати достатньо стажу для виходу на пенсію;
- відмовитися від виходу на пенсію та продовжити офіційно працювати.
«При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії зростає: на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців; на 0,75 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців», — зазначають у ПФУ.
Допустимо, якщо замість 60 років ви вийдете на пенсію у 66 років і весь цей час продовжите працювати, ваша пенсія збільшиться на 39%.
Скільки стажу потрібно мати
В Україні з 1 січня 2023 року вимоги до стажу для отримання пенсії збільшать з 29 до 30 років. Ті, хто не виконає цих вимог, змушені будуть працювати до 63 або 65 років.
Це випливає зі змін, ухвалених до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» ще 2017-го. Нововведення поступово набирають чинності. Якщо вам виповниться 60 років у 2022-му, на той момент потрібно мати від 29 років стажу. Вимоги щодо стажу зростатимуть:
- 2023-го — від 30 років;
- 2024-го — від 31 року;
- 2025-го — від 32 років;
- 2026-го — від 33 років;
- 2027-го — від 34 років;
- 2028-го — від 35 років.
Якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити стаж хоча б (залежно від того, коли виповниться):
- 2022-го — від 19 до 29 років;
- 2023-го — від 20 до 30 років;
- 2024-го — від 21 до 31 року;
- 2025-го — від 22 до 32 років;
- 2026-го — від 23 до 33 років;
- 2027-го — від 24 до 34 років.
Що вийти на пенсію у 65 років, потрібно не виконати обидві вище перелічені вимоги, але мати не менше 15 років стажу.