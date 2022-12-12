Пенсійний вік українці можуть обирати самостійно: Що це означає

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії зростає. Про це пише «Обозреватель» із посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.

Пенсійний вік українці можуть обирати самостійно: Що це означає
Фото: biz.today.ua

Що відомо

Українці мають право добровільно збільшити свій пенсійний вік та вийти на заслужений відпочинок пізніше.За це їхній розрахунковий розмір пенсії збільшиться на 0,5% за кожен додатковий місяць відмови від пенсії. А якщо ви вирішите вийти на пенсію пізніше ніж через 60 місяців після настання пенсійного віку (65 років за наявності стажу для виходу на пенсію в 60 років), то за кожен додатковий місяць стажу пенсія збільшиться на 0,75%.

Важливо додати, що з збільшення розміру пенсії разом із збільшенням пенсійного віку потрібно відповідати наступним критеріям.

  • мати достатньо стажу для виходу на пенсію;
  • відмовитися від виходу на пенсію та продовжити офіційно працювати.

«При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії зростає: на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців; на 0,75 % — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців», — зазначають у ПФУ.

Допустимо, якщо замість 60 років ви вийдете на пенсію у 66 років і весь цей час продовжите працювати, ваша пенсія збільшиться на 39%.

Скільки стажу потрібно мати

В Україні з 1 січня 2023 року вимоги до стажу для отримання пенсії збільшать з 29 до 30 років. Ті, хто не виконає цих вимог, змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

Це випливає зі змін, ухвалених до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» ще 2017-го. Нововведення поступово набирають чинності. Якщо вам виповниться 60 років у 2022-му, на той момент потрібно мати від 29 років стажу. Вимоги щодо стажу зростатимуть:

  • 2023-го — від 30 років;
  • 2024-го — від 31 року;
  • 2025-го — від 32 років;
  • 2026-го — від 33 років;
  • 2027-го — від 34 років;
  • 2028-го — від 35 років.

Якщо ви не виконали вказану вимогу, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити стаж хоча б (залежно від того, коли виповниться):

  • 2022-го — від 19 до 29 років;
  • 2023-го — від 20 до 30 років;
  • 2024-го — від 21 до 31 року;
  • 2025-го — від 22 до 32 років;
  • 2026-го — від 23 до 33 років;
  • 2027-го — від 24 до 34 років.

Що вийти на пенсію у 65 років, потрібно не виконати обидві вище перелічені вимоги, але мати не менше 15 років стажу.





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