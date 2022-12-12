Китай хоче почати купувати нафту та газ за юані

Сі Цзіньпін на саміті Перської затоки заявив лідерам арабських держав, що Китай працюватиме над купівлею нафти та газу в юанях для реалізації мети — встановлення своєї валюти на міжнародному рівні та послаблення впливу долара на світову торгівлю. Про це пише ЕП з посиланням на Reuters.

Китай хоче почати купувати нафту та газ за юані
Фото: delo.ua

Деталі

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія та економічний гігант Китай надіслали рішучі сигнали під час візиту Сі щодо «невтручання» в той час, коли відносини Ер-Ріяда з Вашингтоном зазнали випробувань через права людини, енергетичну політику та Росію.

Будь-який крок Саудівської Аравії щодо відмови від долара в торгівлі нафтою був би сейсмічним політичним кроком, яким Ер-Ріяд раніше погрожував перед обличчям можливого законодавства США, яке наражає членів ОПЕК на антимонопольні позови.

Зростання впливу Китаю в Перській затоці занепокоює США.

На початку п’ятничних переговорів принц Мухаммед оголосив про «новий історичний етап відносин з Китаєм», що різко контрастує з незручними американсько-саудівськими зустрічами п’ять місяців тому, коли президент Джо Байден відвідав менший арабський саміт в Ер-Ріяді.

Попри те, що Саудівська Аравія та Китай підписали кілька угод про стратегічне та економічне партнерство, аналітики кажуть, що відносини залишаться здебільшого пов’язаними з енергетичними інтересами, хоча китайські фірми здійснили набіги на технологічний та інфраструктурний сектори.





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