Інфляція надалі зростає, але повільніше, ніж прогнозувалось — НБУ

Зростання споживчих цін в Україні, за підсумками жовтня, пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала, але нижчими темпами, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі (Інфляційний звіт за жовтень 2022 року). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Основні чинники прискорення інфляції

Основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що насамперед впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції.

Так, посилення російських терактів проти критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики, ускладнює економічну активність у різних секторах — від металургії до харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг.

Зокрема, в останні місяці суттєво зросли витрати підприємств на підтримку безперебійної роботи в умовах періодичних відключень електроенергії. До того ж її дефіцит призводить до скорочення виробництва і, відповідно, пропозиції товарів. Зростання попиту населення на паливо в умовах регулярних відключень створює додатковий тиск на вартість енергоносіїв.

Усі ці чинники спричиняють подорожчання широкого спектра товарів і послуг, а за окремими позиціями — суттєве зростання цін.

«Попри це, загальна динаміка інфляції залишається контрольованою та навіть дещо нижчою, ніж траєкторія жовтневого макроекономічного прогнозу НБУ. Поступове посилення монетарних умов після червневого підвищення облікової ставки до 25% та фіксація офіційного курсу гривні відіграють вагому роль для стабілізації інфляційних очікувань», — йдеться в повідомленні регулятора.

За даними НБУ, завдяки заходам регулювання валютного ринку та запровадженню нових інструментів для захисту заощаджень спред між готівковим та офіційним курсом гривні суттєво зменшився.

Разом із дотриманням НБУ та уряду спільного плану з обмеження емісійного фінансування дефіциту бюджету це сприяло послабленню тиску на валютному ринку та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком.

Крім того, завдяки надходженню значної фінансової допомоги зросли міжнародні резерви, що посилює спроможність НБУ і надалі забезпечувати курсову стабільність.

В разі реалізації проінфляційних ризиків НБУ готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Чинники стримування інфляції

Важливим чинником стримування інфляції залишаються також незмінні тарифи на ЖКП. Крім того, у листопаді завдяки розширенню пропозиції сповільнилося підвищення цін на окремі продовольчі товари, вартість яких суттєво зростала в попередні місяці.

Зростання споживчих цін

Очікується, що після цьогорічного інфляційного сплеску, зростання споживчих цін за підсумками наступного року сповільниться. цьому насамперед посприяє зниження безпекових ризиків, завдяки успішним діям ЗСУ, визволення окупованих територій, налагодження на них виробництва та логістики, розширення можливостей морпортів, все це дасть змогу знизити інфляційний тиск.

Крім того, забезпечити зниження інфляційного тиску допоможе також:

злагоджена фіскальна та монетарна політика;

повне припинення емісійного фінансування дефіциту бюджету наступного року;

збереження відносно жорстких монетарних умов Нацбанком.

Українська економіка

В НБУ зазначили, що українська економіка ще тривалий час працюватиме в умовах обмеженої логістики та дефіциту електроенергії. Послаблення споживчого попиту лише частково може компенсувати ефекти від зростання виробничих витрат бізнес. Зважаючи на це в Нацбанку очікують, що сповільнення інфляції буде поступовим. У 2023 р.р. воно перебуватиме вище цілі НБУ у 5%.