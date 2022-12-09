НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків. Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році», — заявив Пишний.