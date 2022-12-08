Оренда квартир в Україні: ціни в грудні

Ціни на орендоване житло в Україні почали стрімко знижуватись. Проте йдеться не про всі регіони. Середні ціни на оренду квартир в Київській області обвалилися майже вдвічі, тоді як у Житомирській області орендоване житло на початку грудня почало несподівано дорожчати.

Ціни обвалилися вдвічі: у яких регіонах України найдешевша оренда квартир у грудні

За даними DOM.RIA, пропозиція щодо однокімнатних квартир для здачі в оренду на ринку зменшилася.

Щодо цін, то в Київській області однокімнатну квартиру у грудні можна орендувати в середньому за 7 515 гривень, що на 46,6% менше, ніж у жовтні. У Києві ціни впали на 16,7% – до 19772 гривень.

Істотне падіння ціни також зафіксовано у Волинській та Полтавській областях, де орендувати однокімнатне житло пропонують за 6 690 та 10 492 грн відповідно.

Ціни обвалилися вдвічі: у яких регіонах України найдешевша оренда квартир у грудні

При цьому найнижча вартість оренди на сьогодні фіксується у Чернігівській області – 2411 гривень, що на 33,8% менше, ніж у жовтні.

У Сумській та Миколаївській області середні цінники на оренду 1-кімнатних квартир – у 3 372 та 3 709 гривень відповідно.

Суттєво знизилася вартість оренди у Харкові та Херсоні – у середньому 3800 грн на місяць.

Лише на Житомирщині за останній місяць зросли ціни. Зняти однокімнатну квартиру тут можна за 6 451 грн.

Ціни обвалилися вдвічі: у яких регіонах України найдешевша оренда квартир у грудні

На Західній Україні найдорожче житло здається у Закарпатській та Львівській областях – 17 995 та 17 776 грн у середньому за 1-кімнатну квартиру. На Івано-Франківщині цінник становить 12 584 грн, у Тернопільській області - у середньому можна орендувати квартиру за 8 591 грн, у Хмельницькій - за 9 271 грн.

Раніше повідомлялося, скільки коштує орендувати квартиру у Чехії у грудні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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