Роздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витрати

Європейці різко скоротили свої витрати на товари у жовтні. Це ознака того, що високі ціни на початку періоду збільшення споживання енергії підштовхують економіку регіону до рецесії. Про це пише The Wall Street Journal.

Роздрібні продажі в єврозоні впали. Європейці скорочують витрати
Фото: wsj.com

Зростання цін

Споживчі ціни зросли після вторгнення Росії в Україну та рішення Кремля використати енергоресурси як зброю, щоб підірвати європейську підтримку Києва. Раніше цього року додаткові заощадження, накопичені під час пандемії, та зниження безробіття допомогли домогосподарствам компенсувати ці вищі витрати, підтримавши економічне зростання.

Ситуація змінилася у жовтні, зазвичай, першого місяця року, коли багато європейських домогосподарств починають опалювати свої будинки.

Водночас статистичне агентство Європейського Союзу в понеділок зафіксувало падіння роздрібного продажу на 1,8% проти вересня, що є найбільшим падінням з липня 2021 року.

На відміну від цього, роздрібні продажі в США зросли на 1,3% у жовтні, оскільки покупці стали більше розщедрюватися на такі товари, як автомобілі, меблі та харчування в ресторанах. Ціни на енергоносії в США у жовтні були на 17,6% вищими, ніж роком раніше, що становить менш ніж половину масштабу зростання в Європі.

Де найбільше падіння

У країнах найбільше падіння роздрібного товарообігу в жовтні було на 4,6% в Австрії, але також відбулося значне зниження на 2,8% у Німеччині та 2,7% у Франції.

Іспанія була однією з небагатьох країн, де роздрібні продажі зросли на 0,4%. Роздрібні продажі знизилися на 2,7% проти жовтня 2021 року, але залишилися вищими за рівень, що існував до початку пандемії коронавірусу в березні 2020 року.





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