Український рекламний медіаринок просів на 63%

Якщо не враховувати фактор інфляції, то загалом у 2022 році рекламний медіаринок України втратив близько двох третин свого обсягу у гривні. Про це повідомляє Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК), пише Дело.

Фото: detector.media

На початку року очікувалося зростання показників розвитку ТВ-реклами. Після повномасштабного вторгнення ринок впав та почав поступово відновлюватися лише в серпні. Осінні об'єми досягли показника в 33% від довоєнного рівня.

«Найшвидше відновилась категорія „фарма“, що наразі домінує в ефірі. Спонсорство переживає не найкращі часи, бо канали скоротили кількість прем'єр, а саме вони й приваблювали партнерів», — зазначають в ВРК.

Суттєво на ринок реклами на ТБ вплинули такі фактори:

закриття «групи Україна», яка була одніє з чотирьох великих телегруп;

найбільші канали трьох інших (1+1, ICTV, Інтер) задіяні в трансляції «Єдиного марафону новин», що значно скоротило пропозицію.

В цілому, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилась майже на 80% і становить 2, 37 млрд грн, спонсорство втратило 87% й не перевищує 234 млн грн. На 2023 рік експерти прогнозують 40% зростання ринку прямої реклами за рахунок повернення основних рекламодавців з категорії FMCG.