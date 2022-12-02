Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBC

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance придбала японського провайдера послуг на ринку криптовалюти Sakura Exchange BitCoin (SEBC). Про це йдеться в повідомленні біржі.

Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBC

Що відомо

Binance придбала 100% SEBC, що дозволить їй вийти на японський ринок як регульована компанія, йдеться в повідомленні криптовалютної біржі.

Крім того, завдяки покупці Binance отримала першу ліцензію у Східній Азії.

У повідомленні Binance йдеться, що японський ринок відіграватиме «ключову роль» у процесі впровадження криптовалюти в майбутньому.

«Ми активно працюватимемо спільно з регуляторами, щоб створити об'єднану біржу для місцевих клієнтів відповідно до всіх правил», — сказав генеральний керуючий Binance Japan Такесі Тіно.

SEBC на поточний момент дозволяє здійснювати операції з 11 торговими парами, що складаються з криптовалюти та японської єни.

Умови угоди не розкриваються.





Интересные новости
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіруЗолото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Binance попередив про «каскадну» криптовалютну кризуГлава Binance попередив про «каскадну» криптовалютну кризу
Китайські компанії вийшли на Швейцарську біржу для залучення коштівКитайські компанії вийшли на Швейцарську біржу для залучення коштів
Михайло Федоров зустрівся з представниками криптобіржі BinanceМихайло Федоров зустрівся з представниками криптобіржі Binance
Binance возобновила вывод биткоина после сбояBinance возобновила вывод биткоина после сбоя
В Binance опровергли ограничение вывода денег для россиянВ Binance опровергли ограничение вывода денег для россиян
Binance запретила россиянам выводить средства в иностранные банкиBinance запретила россиянам выводить средства в иностранные банки
Binance блокировала доступ к криптосчетам только подсанкционных и связанных с ними лиц — представитель биржиBinance блокировала доступ к криптосчетам только подсанкционных и связанных с ними лиц — представитель биржи
Binance запустит криптокарту для украинских беженцевBinance запустит криптокарту для украинских беженцев
Binance присоединился к санкциям против роSSийских банков и платежных системBinance присоединился к санкциям против роSSийских банков и платежных систем
Крупнейшая криптобиржа мира Binance не будет работать с картами Mastercard и VISA в РоSSииКрупнейшая криптобиржа мира Binance не будет работать с картами Mastercard и VISA в РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости