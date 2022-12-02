Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBC
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance придбала японського провайдера послуг на ринку криптовалюти Sakura Exchange BitCoin (SEBC). Про це йдеться в повідомленні біржі.
Що відомо
Binance придбала 100% SEBC, що дозволить їй вийти на японський ринок як регульована компанія, йдеться в повідомленні криптовалютної біржі.
Крім того, завдяки покупці Binance отримала першу ліцензію у Східній Азії.
У повідомленні Binance йдеться, що японський ринок відіграватиме «ключову роль» у процесі впровадження криптовалюти в майбутньому.
«Ми активно працюватимемо спільно з регуляторами, щоб створити об'єднану біржу для місцевих клієнтів відповідно до всіх правил», — сказав генеральний керуючий Binance Japan Такесі Тіно.
SEBC на поточний момент дозволяє здійснювати операції з 11 торговими парами, що складаються з криптовалюти та японської єни.
Умови угоди не розкриваються.