Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBC

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance придбала японського провайдера послуг на ринку криптовалюти Sakura Exchange BitCoin (SEBC). Про це йдеться в повідомленні біржі.

Що відомо

Binance придбала 100% SEBC, що дозволить їй вийти на японський ринок як регульована компанія, йдеться в повідомленні криптовалютної біржі.

Крім того, завдяки покупці Binance отримала першу ліцензію у Східній Азії.

У повідомленні Binance йдеться, що японський ринок відіграватиме «ключову роль» у процесі впровадження криптовалюти в майбутньому.

«Ми активно працюватимемо спільно з регуляторами, щоб створити об'єднану біржу для місцевих клієнтів відповідно до всіх правил», — сказав генеральний керуючий Binance Japan Такесі Тіно.

SEBC на поточний момент дозволяє здійснювати операції з 11 торговими парами, що складаються з криптовалюти та японської єни.