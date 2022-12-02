В Україні зруйновано або не працює близько 20% хлібозаводів

Через війну деякі заводи не змогли відновити виробництво, інформує ZN.ua.

В Україні близько 20% підприємств хлібопекарської галузі зруйновані або не повернулися до виробництва з початку військового агресії РФ. Але в Україні є мережа потужних хлібозаводів, розрахованих на виробництво хліба зі значним резервом потужностей. Вони дозволяли нагодувати 50 млн людей. Про це розповів перший віцепрезидент «Всеукраїнської асоціації пекарів» Юрій Дученко, пише AgroPortal.ua.

Він зазначив, що з початку війни в Україні знизилося споживання хліба на 15%, оскільки в країні зараз значно менша кількість населення.

«Це пояснюється міграційною складовою та зниженням купівельної спроможності населення. Через інфляцію та подорожчання продуктів харчування люди не можуть дозволити собі купувати звичний набір продуктів. Ми бачимо зараз тенденцію переходу на купівлю половинки української хлібини, а не цілої, як це було раніше», — пояснив експерт.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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