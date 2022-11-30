У Фінляндії деякі українці зможуть отримати збільшену допомогу

У Фінляндії підвищують розмір виплат для малозабезпечених сімей із дітьми.

Які суми виплачуватимуть на дітей та хто з українців може розраховувати на допомогу, повідомляє yle.fi.

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Влада Фінляндії планує підвищити допомогу для малозабезпечених сімей з дітьми, які виплачує Пенсійно-соціальне відомство Kela. Батьки-одиначки отримають на 5 євро на місяць більше — сума допомоги yksinhuoltajakorotus збільшиться до 68,3 євро.

У наступному році непрацюючі батьки зможуть отримувати допомогу ty?tt?myysturvan lapsikorotuksiin на 20% більше. Сума виплат на одну дитину збільшиться з 5,61 євро до 7,01 євро на день. За двох дітей надбавка становитиме 10,29 євро на день, а за трьох — 13,26 євро на день.

Зараз базова частина допомоги із забезпечення прожиткового мінімуму (toimeentulotuen perusosa) за дитину до 18 років становить 282,47 373,08 євро на місяць залежно від віку та наявності братів та сестер. Наступного року ця сума зросте до 327,51 421,88 євро на місяць.

Виплати від Kela можуть отримувати ті, хто мешкає у Фінляндії на постійній основі. При цьому українці зі статусом тимчасового захисту до таких не належать. Але є винятки.

Хто з українців зможе отримати допомогу