Нова пошта відкрила чергові два відділення у Польщі

Нова пошта відкрила ще два відділення у Польщі — у Гданську та Вроцлаві, повідомила пресслужба компанії. У відділеннях працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.

Де відкрили відділення У Вроцлаві відділення Нової пошти відкрилося по вулиці Тшебницька, 50/1А, 50, цифрова адреса 1/50. У Гданську — по вулиці Ракочего, 30, 80 171, цифрова адреса 1/80. У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Термін доставки складає від п?яти днів.

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