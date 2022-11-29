Нова пошта відкрила чергові два відділення у Польщі

Нова пошта відкрила ще два відділення у Польщі — у Гданську та Вроцлаві, повідомила пресслужба компанії. У відділеннях працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.

Нова пошта відкрила чергові два відділення у Польщі

Де відкрили відділення

У Вроцлаві відділення Нової пошти відкрилося по вулиці Тшебницька, 50/1А, 50, цифрова адреса 1/50. У Гданську — по вулиці Ракочего, 30, 80 171, цифрова адреса 1/80.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Термін доставки складає від п?яти днів.





Интересные новости
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіруЗолото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Супермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчаютьСупермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчають
Блок рекламы


Похожие новости
Українці їдуть на заробітки до Польщі, а поляки — на ЗахідУкраїнці їдуть на заробітки до Польщі, а поляки — на Захід
У Польщі запрацюють нові термінали для поповнення українських банківських картокУ Польщі запрацюють нові термінали для поповнення українських банківських карток
У Польщі скасували рекордний штраф для «Газпрому»У Польщі скасували рекордний штраф для «Газпрому»
Укрпошта відновила відправлення посилок до ХерсонаУкрпошта відновила відправлення посилок до Херсона
«Зернова ініціатива»: за два дні з українських портів вийшли дев’ять кораблів з агропродукцією«Зернова ініціатива»: за два дні з українських портів вийшли дев’ять кораблів з агропродукцією
Для України збільшилися можливості імпорту газу з ПольщіДля України збільшилися можливості імпорту газу з Польщі
Нова пошта відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення у ХерсоніНова пошта відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення у Херсоні
Індекси на азійських ринках впали на тлі новини про падіння ракети в ПольщіІндекси на азійських ринках впали на тлі новини про падіння ракети в Польщі
Ракетний удар по Польщі: російський ринок акцій падає другий деньРакетний удар по Польщі: російський ринок акцій падає другий день
Meest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до ПольщіMeest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до Польщі
Последние новости
Подгружаем последние новости