Україна отримала черговий грант на $4,5 млрд: на що спрямують кошти

Світовий Банк надасть Україні грант у розмірі $4,5 млрд. Відповідну угоду підписали сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба Кабміну.

Грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як додаткове фінансування у рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Залучені грантові кошти від Цільового фонду буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.