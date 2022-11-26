В Україні почнуть закриватись обмінники

Нацбанк продовжує обмежувати роботу обмінників в Україні, і такими темпами частина з них скоро просто не зможе функціонувати. Нещодавно президент підписав закон №7655 щодо авансових платежів власниками обмінних пунктів. Відповідно до цього документу, незалежно від того скільки заробив пункт обміну, він повинен буде щомісяця сплачувати три мінімальні зарплати в казну у якості авансу.

Авансовий платіж - це не додатковий податок з обмінних пунктів, а звичайний податок на прибуток, який вони сплачуватимуть наперед. Але тут є кілька нюансів. Якщо реальний податок на прибуток, який у них виходить за розрахунками, менший, ніж той, що був сплачений наперед, то ніхто їм цієї різниці не поверне. Якщо ж їхній розрахунковий податок на прибуток виходить більший за той, що був ними сплачений наперед, то вони мають доплатити різницю.

Дана вимога поширюватиметься на пункти обміну, які розташовані в містах з чисельністю населення більше 50 тисяч осіб. Для обмінників у менших населених пунктах авансовий платіж складатиме одну мінімальну зарплату (6700 грн).

Вже в перший місяць після впровадження законопроєкту, було закрито кілька сотень фінансових компаній, але закон ще навіть не почав діяти. З 1 січня 2023 року до 1 січня 2024 року авансові платежі обмінники здійснюватимуть зі знижувальними коефіцієнтами, і лише через рік їх зобов'яжуть платити повні суми.

Коефіцієнт становитиме: з 1 січня до 30 червня 2023 року – 0,33; з 1 липня 2023 року до 30 грудня – 0,66.

Таким чином, держава щомісяця отримуватиме з кожного обмінника або 6,7 тис. грн, або 20,1 тис. грн. На рік це буде близько 1 млрд. грн прибутку.

Нагадаємо, в НБУ зробили прогноз щодо зарплат та рівня безробіття в Україні після Нового року.