"Укренерго": В країні пошкоджено всі ТЕС та ГЕС

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що внаслідок російських ракетних ударів по Україні в державі пошкоджено всі гідро- та теплостанції, а також вузли підстанцій, кожна з яких зазнавала атак по 3, 5 і навіть 8 разів поспіль. Про це він розповів під час останнього брифінгу.

"Після цієї атаки у нас в Україні не залишилось неушкоджених теплових і гідроелектростанцій… Практично вся теплова та гідрогенерація, якщо говорити про великі станції, зазнали пошкоджень і ракетних ударів, - констатував Кудрицький. - Масштаб руйнувань колосальний. Після кожної масованої ракетної атаки потрібен певний час, щоб спочатку заживити більшість споживачів".

Він пояснив, що аварійні графіки відключень застосовуються одразу після ракетних обстрілів, аби стабілізувати роботу енергосистеми.

Що стосується актуальної ситуації, то на сьогодні вона є стабільною. Та планові відключення все ж потрібні, позаяк є дефіцит виробництва електроенергії.

"Енергосистема наразі не може згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити", - пояснив Кудрицький.