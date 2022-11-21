Україна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — Шмигаль

Україна отримала загалом понад $23 мільярди міжнародної фінансової допомоги від початку повномасштабної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Міжнародна допомога

«Україна відчуває надійну підтримку світу в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Від початку повномасштабної війни ми отримали понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. З них $4,8 млрд від Європейського Союзу та $8,5 млрд від Сполучених Штатів», — сказав він.

Шмигаль додав, що за ці кошти фінансують критично важливі бюджетні видатки. Зокрема, виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, на підтримку спроможності громад.

«Під час візиту до Києва виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні. Дякуємо європейським партнерам за послідовну солідарність з Україною», — додав глава уряду.

Крім того, глава уряду акцентував, що у прийдешньому році підтримка країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій буде для нашої держави надважливою.

«Розраховуємо у 2023 році на великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 18 млрд євро. Це покриє бюджетний дефіцит по необхідних необоронних видатках.Так само очікуємо позитивного рішення Конгресу США щодо виділення $37,7 млрд. Це, зокрема, пряма бюджетна підтримка, швидке відновлення, енергетична безпека та видатки на інші цілі», — сказав Шмигаль.





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