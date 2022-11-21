Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти 22 громадян Росії та Білорусі

Як заявила глава МЗС Нової Зеландії, сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни, інформує ZN.ua.

Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти 22 громадян Росії та Білорусі
© flickr/Andrew Beyzman

Очільниця Міністерства закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута анонсувала нові персональні санкції проти 22 громадян РФ і Білорусі. Під обмеження потрапили низка російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору, а також громадяни Білорусі та Росії. Серед них дочки Путіна, члени родини Пєскова та Лукашенка, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Нової Зеландії.

"Вперше Нова Зеландія запровадила санкції проти політичної й економічної еліти Росії у березні цього року. Подальші санкції були введені у травні й у вересні. Наразі санкції спрямовані проти 22 представників еліти Російської Федерації, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну і були нагороджені за свою лояльність багатством і впливом", - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що цього разу під санкції потрапили доньки Володимира Путіна – Марія Воронцова та Єкатєріна Тіхонова, дружина та діти прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Аляксандра Лукашенка (вже під санкціями).

Окрім фізичних осіб, цього разу під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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