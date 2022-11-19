США виділять близько 20 млн дол. на оголошену під час G20 зернову ініціативу Зеленського

США надасть до 20 млн доларів на ініціативу Grain From Ukraine, про яку оголосив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті G20. Кошти надаватимуться Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), йдеться у релізі організації

«USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) для сприяння доправленню додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу», – вказано у релізі.

В Агентстві нагадали, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна була одним із найбільших постачальників ВПП ООН , а також четвертою країною у світі за комерційним експортом пшениці. Жорстока війна Кремля проти України призупинила поставки, і на місяці мільйони тонн зерна та експорту основних продуктів харчування застрягли в країні. Це посилило і без того катастрофічну глобальну продовольчу кризу та призвело до стрімкого зростання цін на продукти, інформує ZN.ua .

«Сьогоднішнє оголошення спирається на 173 мільйони доларів США , які вже надані ВПП для закупівлі українського зерна, щоб прогодувати людей у ??країнах, що стикаються з найбільшою продовольчою кризою, включаючи Ефіопію, Ємен та Афганістан. За кошти США було закуплено 210 тисяч метричних тонн продуктів, яких достатньо, щоб прогодувати приблизно 12,6 мільйона людей протягом одного місяця», – йдеться у релізі.

З початку російсько-української війни Сполучені Штати виділили понад 11 млрд дол. на глобальну продовольчу кризу, включаючи майже 8,6 млрд дол. гуманітарної допомоги.

«Гуманітарна допомога USAID, включно з нашою підтримкою ВПП, включає пряму продовольчу допомогу, а також іншу підтримку, включаючи безпечну питну воду, медичне обслуговування та захист для задоволення потреб, які ще більше погіршилися через продовольчу кризу», – додали в Агентстві.

У релізі також вказано, що USAID продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують своїм життям, щоб нагодувати світ, в рамках Ініціативи стійкості сільського господарства – Україна (AGRI-Україна). Ініціатива зосереджена на чотирьох сферах, які мають вирішальне значення для підтримки експорту сільськогосподарської продукції України та її внеску у глобальну продовольчу безпеку: надання критично важливих ресурсів для фермерів; покращення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування та задоволення потреб у сушінні, зберіганні та переробці врожаю. USAID інвестував у цю ініціативу $100 млн, і агентство прагне залучити щонайменше $150 млн у вигляді додаткового фінансування від інших донорів, фондів та приватного сектору.