Польща запроваджує плату за житло для біженців з України

Польща скорочує витрати на українських біженців. Тепер вони самостійно оплачуватимуть оренду житла. Причому це стосується не лише оренди квартир, а й плати за проживання у місцях компактного перебування біженців – у пансіонатах, санаторіях та гуртожитках. Таким чином, Польща сподівається, що біженці із України будуть змушені активніше шукати собі роботу та активніше вливатися в економіку країни.

Про відповідні зміни у правилах перебування наших співгромадян у Польщі розповіло видання Obozrevatel.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого цього року по-різному влаштувалися в цій країні – залежно від вмісту гаманця, а також від того, кому як пощастило.

За підсумками аналізу агентства Gremi Personal місця проживання українців у Польщі розподілились таким чином:

52% проживають на орендованих квартирах;

18% - у гуртожитках або хостелах;

10% – у приватних будинках;

10% – у квартирах, наданих поляками;

6% - у пансіонатах та базах відпочинку;

4% – у готелях.

При цьому далеко не всі біженці з України самі оплачують собі житло у Польщі. Власним коштом знімають собі кут лише 58% наших співгромадян. Ще 22% українців забезпечують житлом роботодавці, в яких вони працюють. Крім того, 10% живуть у поляків, що дали їм притулок. До речі, польський уряд заохочує своїх громадян допомогти українцям. Поляки, які дали притулок у себе під дахом біженцям з України, отримують по 30 злотих на добу за кожну людину, яку вони поселили безкоштовно.

При цьому оренда квартир у Польщі коштує доволі недешево, і вона не кожному по кишені. Проте для працюючих українців є вихід. Зазвичай роботодавці надають найманим працівникам житло. Тому українцям, які працюють, буде набагато простіше і з проживанням, і взагалі з виживанням у сусідній країні.

Нагадаємо, українські біженці у Польщі мають право отримувати виплати з безробіття, якщо не можуть влаштуватися на роботу.