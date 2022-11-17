Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня

Україна наступного тижня отримає транш у 2,5 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на 2022 рік. Наступний транш у 500 млн євро Україна отримає у грудні. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише «Інтерфакс-Україна».

Єврокомісія: Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня
Фото: bnr.bg

Допомога Європи

«Ми вже виплатили 3 млрд євро. Ще 2,5 млрд будуть наступного тижня і ще 0,5 млрд євро — у грудні», — сказав Домбровскіс.

Ще 3 млрд євро, передбачені програмою макрофінансової допомоги на поточний рік, будуть включені до пакета кредитної допомоги Україні на 18 млрд євро наступного року.

«Стосовно решти 3 млрд євро, рішення цього року були ухвалені на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на 18 млрд євро», — уточнив Домбровскіс.

Він додав, що це пояснюється розміром пакета допомоги, оскільки спочатку обговорювався пакет допомоги на менш як 18 млрд євро.





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